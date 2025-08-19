La société Africa Global Logistics (AGL), ex Bolloré Transports & Logistics Côte d'Ivoire, mettra en paiement le 29 août 2025, au titre de l'exercice 2024, un dividende annuel net de 5,008 milliards de FCFA, ont annoncé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise.

Avec un capital social composé de 54 435 300 actions cela correspond à un dividende net par action de 92 FCFA, soit le même montant pour l'exercice 2023.

Selon les responsables de la BRVM, le titre AGL Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du mercredi 27 août 2025. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions AGL Côte d'Ivoire ont jusqu'au mardi 26 août 2025 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

La direction de AGL Côte d'Ivoire n'a pas encore rendu public les états financiers 2024 complets de cette entreprise. Les seules bribes d'informations sur l'exercice 2024 figurent dans son rapport d'activité du premier trimestre 2025. Il est indiqué dans ce rapport que l'exercice 2024 s'est soldé par un résultat net après impôts de 21,068 milliards de FCFA contre 17,138 milliards de FCFA en 2023, soit une augmentation de 23%.

Son chiffre d'affaires de la société s'était établi à 85,643 milliards de FCFA contre 82,623 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 3,65%.

Quant au résultat des activités ordinaires, il a progressé de 17,17% avec une réalisation de 21,811 milliards de FCFA contre 18,614 milliards de FCFA en 2023.