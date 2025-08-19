Sénégal: Ticad 9, Exposition universelle Osaka 2025 - Le président de la République au Japon du 18 au 26 août

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar ce jour pour une visite officielle au Japon du 18 au 26 août 2025.

Selon un communiqué de presse de la Présidence de la République, au cours de ce déplacement, le Chef de l'État prendra part à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9), un rendez-vous majeur consacré au partenariat entre le Japon et l'Afrique, et placé sous le signe de la coopération pour un développement durable et inclusif.

En marge de la Ticad, renseigne la même source, le Président de la République participera également à la Journée du Sénégal à l'Exposition universelle Osaka Kansai 2025, qui offrira une vitrine exceptionnelle pour présenter la Vision Sénégal 2050 et les opportunités de notre pays.

Ce voyage, explique-t-on, s'inscrit dans la dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Sénégal et le Japon, fondé sur des valeurs partagées.