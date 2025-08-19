Dr George Agyekum Donkor, Président de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) et de son Conseil d'administration, et Ashok Kumar Vartia, Directeur général de la succursale londonienne de India Exim Bank, ont signé le 14 août 2025 à Londres un accord de ligne de crédit commercial d'un montant de 40 millions de dollars américains.

Selon un communiqué de presse, India Exim Bank, grâce à son réseau mondial de bureaux et à son large éventail d'activités financières, de conseil et de renforcement des capacités, s'est efforcée de jouer un rôle catalyseur dans la promotion des relations commerciales et d'investissement internationales entre l'Inde et ses pays partenaires, notamment en Afrique, tout en contribuant aux efforts internationaux des entreprises indiennes.

Le Président de la Bidc, Dr George Agyekum Donkor, a félicité India Exim Bank pour son engagement continu à collaborer avec la sous-région de la Cedeao afin de réaliser des projets de développement visant à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables.

Il a souligné la nécessité d'accroître les investissements dans des secteurs clés tels que l'énergie, la santé, les transports, l'agriculture et les infrastructures, entre autres, afin de stimuler la croissance économique en Afrique de l'Ouest tout en renforçant la résilience dans un contexte mondial de plus en plus instable.

Ashok Kumar Vartia, Directeur général de la succursale londonienne de India Exim Bank, a déclaré que cette signature marque une étape importante dans notre engagement continu à soutenir les projets de développement en Afrique. Mme Trupti Mhatre, Directrice générale de India Exim Bank, a ajouté que ce partenariat apportera un soutien indispensable aux projets d'infrastructure menés par les exportateurs indiens.

«Cette ligne de crédit structurée à long terme conclue entre la BIDC et India Exim Bank favorisera des interactions et des partenariats plus étroits entre l'Inde et le continent africain», a-t-elle dit. «India Exim Bank entretient une relation de longue date avec la BIDC, qui remonte à la première ligne de crédit accordée en 2006. Depuis lors, la banque a accordé à la Bidc un total de 6 facilités pour un montant cumulé de 1,14 milliard de dollars américains afin de soutenir l'exportation de biens et de services de l'Inde vers l'Afrique », renseigne le communiqué.