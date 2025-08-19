Seychelles: Présidentielle - Ramkalawan en lice pour un second mandat

Le président Wavel Ramkalawan a souhaité samedi à tous les Seychellois et à leurs familles une bonne année dans une émission télévisée de la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC). (archive)
19 Août 2025
Par Mame Maïmouna Sy

Aux Seychelles, le président Pavel Wavel Ramkalawan a confirmé ce mardi 19 août sa candidature pour les prochaines élections présidentielle et législatives prévues du 25 au 27 septembre 2025.

À cet égard, le président Ramkalawan a exprimé sa gratitude envers la Commission électorale et les citoyens seychellois pour leur confiance, en insistant sur le fait que sa candidature reflète son dévouement à continuer à œuvrer ensemble, dans l'unité, pour des Seychelles plus solides et inclusives.

Il convient de rappeler qu'en 2020, il a été élu dès le premier tour avec 54,9 % des voix, devenant ainsi le premier dirigeant provenant d'un parti différent de l'ancien parti unique, aujourd'hui connu sous le nom de Seychelles unies. Cet événement a entraîné une alternance au sommet de l'État seychellois.

Comme le rapportent nos confrères d'Apanews, l'élection du président de la République se fait par un scrutin uninominal majoritaire à deux tours, offrant un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Dans le cas où aucun candidat n’atteindrait la majorité absolue au premier tour, un second tour sera programmé avec les deux candidats arrivés en tête. Chaque candidat se présente avec un partenaire pour occuper le poste de vice-président.

