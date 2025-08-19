Sénégal: Le pont de Dembancané s'effondre cause de la montée des eaux du fleuve

19 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kanel — Les usagers de la route nationale 2 ne peuvent plus emprunter le tronçon entre Thianiaf et Dembancané, à cause de l'effondrement survenu au cours du week-end dernier du pont reliant ces deux localités du département de Kanel (nord), a appris l'APS de Samba Soumaré, un habitant de la zone.

"C'est dans la journée de dimanche que nous avons constaté que le pont commençait à devenir impraticable. Nous avions entassé de grosses pierres et des sacs remplis de terre, pour protéger le pont des eaux du fleuve. Malheureusement, dans la nuit de dimanche à lundi, le pont s'est effondré", a dit M. Soumaré.

"Jusque-là, il est impraticable", a ajouté cet habitant de Dembacané, parlant du pont de 700 mètres.

Cet ouvrage enjambe la rivière Sangayankholé et relie les villages de Dembancané et Thianiaf.

Un récent bulletin des services hydrologiques du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce une forte montée des eaux du fleuve Sénégal.

Le débordement des eaux fluviales a engendré des inondations dans cette partie du pays, l'année dernière, obligeant des riverains du fleuve à quitter leurs habitations.

