Sénégal: Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Tokyo pour une visite officielle d'une semaine

Dakar — Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé mardi à Tokyo, la capitale du Japon, où il va effectuer une visite officielle d'une semaine (19-26 août), a annoncé la présidence de la République.

Sa participation à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9) sera l'une des principales activités de sa visite.

La TICAD 9 se tiendra à Yokohama, l'une des plus importantes villes japonaises, de mercredi à vendredi.

M. Faye va parler de coopération internationale, d'innovation et de souveraineté économique de l'Afrique, lors de cette rencontre, affirme la présidence de la République sur sa page Facebook.

"Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique" est le thème de la neuvième TICAD.

Le chef de l'État prendra part aux activités de la "Journée du Sénégal" à l'Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, "une vitrine exceptionnelle pour présenter [le programme] 'Sénégal 2050', ainsi que les opportunités d'investissement, de partenariat et de valorisation des talents sénégalais".

Bassirou Diomaye Faye aura également des rencontres bilatérales avec des dirigeants politiques, économiques et institutionnels japonais et internationaux, selon la présidence de la République.

La TICAD est un espace de coopération créé en 1993 par le gouvernement japonais, avec plusieurs partenaires, dont l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale.

C'est "un forum ouvert", auquel participent non seulement les pays africains, mais aussi les organisations internationales, le secteur privé et la société civile.