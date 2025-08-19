Sénégal: La session extraordinaire de l'Assemblée nationale et la mission du FMI au menu

Dakar — L'ouverture de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025 et la mission du Fonds monétaire international (FMI) attendue ce mardi au Sénégal font partie des sujets les plus en vue dans la livraison de mardi de la presse quotidienne.

Les députés, réunis, lundi, en session parlementaire extraordinaire, "se sont engagés à examiner une série de projets de loi portant sur la création de l'Office national de lutte contre la corruption, le statut et la protection des lanceurs d'alerte, la déclaration de patrimoine et, enfin, l'accès à l'information", rapporte Le Soleil.

Sud Quotidien rappelle que ces projets de loi portant sur la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption ont été déjà adoptés en Conseil des ministres, L'Observateur notant, à ce sujet, que l'Assemblée nationale "sort l'artillerie anti-corruption".

La même publication précise que les députés se retrouveront en plénière, lundi et mardi prochains, pour l'examen des projets de loi en question, les travaux de commission devant démarrer ce jeudi.

"Comme prévu dans son calendrier, l'Assemblée nationale a ouvert sa première session extraordinaire [de l'année 2025]. Pas moins de quatre projets de loi portant sur la réforme de l'OFNAC, la protection des lanceurs d'alerte, la déclaration de patrimoine et l'accès à l'information seront soumis aux députés", lit-on dans les colonnes de Source A.

"Après l'ouverture officielle des travaux par le président [de l'Assemblée nationale] Malick Ndiaye, en présence de 99 députés, la conférence des présidents devra, dans la foulée, arrêter le calendrier des séances en commission plénière", ajoute le même journal.

Plusieurs quotidiens s'intéressent par ailleurs à la mission du FMI attendue ce mardi à Dakar, à l'image de L'As selon lequel l'exécution budgétaire, la préparation de la loi de finances rectificative 2026 ainsi que "les réformes" seront au menu des discussions avec le gouvernement.

"Pendant une semaine, le FMI sera en mission à Dakar pour discuter de différents points, notamment l'histoire des comptes falsifiés, qui sont à l'origine du gel des financements. En plus de l'audit du cabinet Forvis Mazar, les contours d'une nouvelle coopération seront au coeur des discussions avec les différents responsables des finances publiques", indique le journal Le Quotidien.

L'Observateur et le quotidien Yoor-Yoor évoquent la question des inondations, revenue de plus belle au-devant de l'actualité après les dernières précipitations qui ont fait des dégâts à Dakar et dans certaines villes de l'intérieur du Sénégal.

"Comme un éternel recommencement, les inondations continuent de drainer leur lot de dégâts, au fil des ans", écrit L'Observateur avant d'ajouter que le nouveau régime envisage un plan quinquennal de lutte, pour en finir avec cette question.

Yoor-Yoor fait observer que malgré "766 milliards CFA dépensés" par le précédent régime, "le fléau persiste". "Dakar, Touba, Tambacounda et d'autres villes continuent de subir des inondations dévastatrices, malgré les 766 milliards investis sous le mandat de Macky Sall", écrit le journal.