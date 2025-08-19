Sénégal: Kolda - Les premières récoltes de mais et d'arachide sur le marché

Kolda — Les premières récoles de maïs et d'arachide ont fait leur apparition sur le marché à Kolda (sud), au grand grand bonheur des femmes qui vendent ces produits au détail et des consommateurs, constate l'APS.

Fatoumata Barry, trouvée en pleine discussion avec un grossiste venu du marché de Diaobé, vient de négocier auprès de ce dernier un sac de maïs qu'elle va ensuite partager avec deux autres vendeuses au détail.

"Nous avons acheté le sac à 20.000 FCFA au lieu des 25 000 FCFA avancés comme prix de départ. Nous allons ensuite nous partager le contenu du sac pour le vendre au détail", explique la commerçante.

"Nous venons d'obtenir le sac après une longue négociation avec le commerçant, et maintenant nous nous partageons son contenu de manière équitable. Ensuite, chacune d'entre nous ira de son côté pour revendre sa part au détail", ajoute Ramatoulaye Seydi.

Certaines femmes choisissent de revendre leur maïs au marché, d'autres se rabattent sur les quartiers.

Les premières récoltes d'arachide sont également apparues sur les étals depuis quelques jours. Et comme pour le maïs, ce sont en majorité les femmes qui contrôlent la vente au détail de l'arachide.

Le sac de 50 kilogrammes s'échange pour une somme comprise entre 10.000 à 15.000 FCFA selon les grossistes qui viennent tous de Diaobé.

Le pot d'un kilogramme est ensuite cédé à 1000 FCFA, mais "c'est très difficile actuellement d'espérer réaliser un bénéfice, car les gens trouvent que l'arachide est chère", confie Mariama Diallo, trouvée à côté de son étal d'arachide au marché central de Kolda.

Les consommateurs, pour leur part, saluent l'arrivée des nouvelles récoltes de maïs et d'arachide sur le marché en cette période de soudure.

"Le mois d'août est toujours un mois difficile, et cette année encore, il n'y a pas d'argent. D'habitude, les gens éprouvent des difficultés en cette période. L'arrivée des récoltes de maïs et d'arachide sur le marché est une bonne chose, mais le seul problème, c'est que les produits ne sont pas accessibles à toutes les bourses", a déclaré Ousmane Diao.

"Tout le monde ne peut pas se les procurer à ces prix, peut-être qu'avec le temps, les prix vont baisser pour permettre à tous de pouvoir acheter du maïs et ou de l'arachide", a-t-il dit.

En attendant, un peu partout dans les coins et recoins du marché de Kolda, les récoltes de maïs et d'arachides sont exposées par des commerçantes.