Sénégal: Bakel - Les risques de débordement du fleuve Sénégal suscitent les inquiétudes de la population

Bakel — Les risques de débordement du fleuve Sénégal au niveau de la station de Bakel (est) suscitent les inquiétudes des populations locales, ce cours d'eau étant désormais à 78 cm de sa cote d'alerte.

Dans la ville de Bakel, même si les populations vaquent à leurs occupations, la peur de la crue est au centre de toutes les conversations.

La montée des eaux a atteint un niveau tel que la situation peut basculer à tout moment.

Au quartier HLM, par exemple, le fleuve se situe à quelques mètres des périmètres maraîchers érigés sur son lit. Il s'agit des cultures de maïs et de haricot qui commencent déjà à pousser.

Rencontrée dans l'enceinte du périmètre de son mari situé au bord du fleuve, Aminata Diop, vêtue d'une robe verte, un foulard sur la tête, se démène pour cueillir des feuilles de haricot, pour le dîner.

"L'eau est presque arrivée. Ça peut même déborder dans le périmètre ce soir ou dans la nuit. Donc, pour ne pas perdre les cultures, j'essaye de cueillir le maximum possible", a-t-elle expliqué, la voix étreinte par la peur.

Les tiges de maïs qui commencent à sortir des trous risquent d'être englouties par les eaux du fleuve qui est à 78 cm de la cote d'alerte, selon la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

La montée de l'eau au niveau de la station de Bakel ne constitue pas un fait nouveau, souligne "père Dallas", un autre résident de cette ville située sur la rive gauche du fleuve Sénégal et rattachée à la région de Tambacounda.

A l'en croire, le département de Bakel a toujours connu ce phénomène avec des risques d'inondations.

"Le principal souci pour le département, c'est lorsqu'il y a des lâchers d'eau au niveau du barrage de Manantali. C'est avec un tel scénario que nous serons victimes des inondations, mais si c'est seulement l'eau du fleuve, ça peut déborder, mais ça ne sera pas catastrophique", tente de rassurer ce père de famille.

La montée de l'eau du fleuve au niveau de cette station est due aux fortes pluies enregistrées toute la semaine dernière dans le département. Ces pluies ont d'ailleurs causé quelques dégâts dans la commune de Ballou.

Elles ont par exemple "endommagé le pont reliant le village de Yaféra à Aroundou. Il a cédé suite aux précipitations et, actuellement, il faut prendre une pirogue pour traverser ce bassin de quelques mètres", a expliqué, au téléphone, l'adjoint au maire de Ballou, Bakary Niaghané.

"La menace est toujours là. Depuis quelques temps, nous sommes dans la sensibilisation. L'année dernière, l'État a été très réactif en venant très tôt en aide aux familles victimes des inondations. Le phénomène risque de se répéter cette année aussi", a alerté Mapaté Sy, président du conseil départemental de Bakel.

Selon lui, à l'image des autres localités du pays, Bakel aussi mérite de bénéficier de logements sociaux pour recaser les familles sinistrées, afin qu'elles quittent définitivement le lit du fleuve.

"Les tentes dans lesquelles les familles sinistrées étaient relogées ne sont plus de qualité. La plupart des tentes sont déchirées, compte tenu de la forte chaleur. Donc, dès maintenant, il faut changer les tentes, pour éviter à ces familles de dormir à la belle étoile", a plaidé M. Sy.