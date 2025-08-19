Sénégal: Invictus Capital Finance, nouveau sponsor de la Linguère de Saint-Louis

19 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Linguère, club de football phare de la ville Saint-Louis (nord), annonce avoir scellé une convention de partenariat avec la société Invictus Capital Finance (ICF) pour la saison 2025-2026.

"La Linguère de Saint-Louis a le plaisir d'annoncer l'arrivée d'Invictus Capital Finance parmi ses sponsors leaders pour la saison 2025-2026", annonce-t-elle sur ses réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook.

Le club saint-louisien compte sur ce "partenariat fort pour écrire ensemble une nouvelle page [de son histoire] faite de succès et d'ambitions", peut-on encore lire.

ICF est une société de gestion et d'intermédiation financière au capital social de plus d'un milliard de francs CFA, indique une note d'information transmise à l'APS.

Après l'arrivée d'Abdoulaye Sy sur le banc des "Samba Linguère", surnom des joueurs de la Linguère de Saint-Louis, et celle de Papa Waïgo Ndiaye, venu étoffer le staff technique, le club saint-louisien, à travers son président, Bamba Bâ, entend mettre tous les atouts de son côté pour réussir une bonne saison.

