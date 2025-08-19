Sénégal: Tambacounda - Des vivres remis à 300 ménages touchés par les inondations

Tambacounda — Le maire de la ville de Tambacounda (est), Pape Banda Dièye, a remis, mardi, des vivres à 300 ménages impactés par les inondations provoquées par les fortes pluies enregistrées le 14 août dans cette partie du Sénégal oriental.

Ce don du maire de la ville de Tambacounda comprend des sacs riz, de sucre et d'huile.

"Nous avons recensé 350 ménages impactés cette année par les différentes inondations à Tambacounda mais ce soutien va concerner 300 ménages parce que les autres en avaient déjà bénéficié lors de la première inondation", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie de remise des vivres.

L'édile a magnifié les initiatives de solidarité mises en place par de bonnes volontés pour appuyer les sinistrés.

Le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a aussi salué le geste de bonnes volontés qui ont apporté les premiers secours aux populations sinistrées.

Alioune Badara Mbengue a déploré certaines constructions en banco ou en banco amélioré "qui ne permettent pas d'avoir une bonne structure du bâtiment".

Il a annoncé, au-delà des mesures conjoncturelles déjà prises, des actions structurelles qui seront mises en place pour trouver une solution durable à la recrudescence des inondations dues à la crue du fleuve Mamacounda.

"Il y aura une action structurelle, beaucoup plus globale qui consiste à vraiment recenser l'essentiel des personnes qui occupent le lit du Mamacounda ou qui sont dans les emprises de ce cours d'eau pour voir comment les déplacer et éviter ces genres de situations", a-t-il affirmé.

"Il faut vraiment le dire, il y a des populations qui sont carrément sur le lit du fleuve, et on ne peut rien faire pour elles s'il y a débordement des eaux, donc la seule option est de voir comment les déplacer dans des zones beaucoup plus favorables à l'habitat", a-t-il poursuivi.

Selon les données météorologiques recueillies à l'intérieur de la ville, Tambacounda avait enregistré le 14 août dernier un cumul de 145,5 mm d'eau.

Ces fortes précipitations ont touché plusieurs maisons et ateliers situés le long du Mamacounda, un cours d'eau traversant d'est en ouest la ville de Tambacounda sur plusieurs kilomètres.