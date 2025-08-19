Gabon: District de Bolossoville /17-Août - Sous le sceau de la confiance et de l'espoir

C'était en présence du sous-préfet Edouard Lendenga, entouré à la Tribune d'honneur d'autres personnalités locales.

À l'instar, des autres localités du pays, le District de Bolossoville dans le département du Haut-Ntem a commémoré avec faste et ferveur, le dimanche dernier, le 65e anniversaire de notre pays à l'accession de la souveraineté internationale. Une fête indépendante particulière qui marque de plain-pied l'entrée du pays le Gabon dans la Ve République.

Pour marquer d'une pierre blanche, le Sous-préfet de Bolossoville, Edouard Lendenga a mis les petits plats dans les grands pour la réussite de cet évènement qui se déroule sous une nouvelle ère. À la place des fêtes, la mobilisation était forte car les Bolossopvillois ont répondu favorablement à l'appel pour manifester leur intérêt général avec dignité à ces festivités.

La joie se lisait sur leur visage. Principal temps fort : le défilé militaire et civil. On notera dans cette traditionnelle, la forte présence des associations ou coopératives qui ont démontré de leur engagement à faire de leur localité un grenier (de produits agricoles). L'animation était entretenue en gros par les groupes socio-culturels. Il faut dire à Bolossoville, il n'y a plus eu pareille mobilisation depuis 2016.

Le sous-préfet et l'ensemble des administratifs, Notables, et cadre ont mutualisé leurs efforts pour livrer à la population une copie propre qui reflète la confiance et l'espoir pour aboutir à un avenir meilleur selon une nouvelle vision impulsée par le chef de l'Etat Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre du développement du pays.

Finalement, c'est au tour d'un match de gala et d'un dîner dansant offert par le couple Edouard Lendenga que les convives se sont séparé sur une note de satisfaction et du devoir accompli.