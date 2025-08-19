Gabon: Evaluation de la mise en oeuvre du projet FSPI Acte 1

19 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par EBB

Dans le cadre de son projet de lutte contre la criminalité environnementale, appuyé techniquement par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et Global Initiative, l'Association des Communicateurs Ogivins pour la Santé et l'Action Humanitaire (ACOSAH) a procédé à l'évolution à mi-parcours dudit Projet.

Pour la journée du 13 Août 2025 ce sont les village de Zola et Imbong qui ont bénéficié de cette intervention.

Civilités auprès des autorités politico-administratives, discussions et échanges avec les bénéficiaires des précédentes formation en apiculture, discussions avec les hommes et les femmes sur leurs besoins pour améliorer la mise en oeuvre du projet, inspection des ruches implantées constituent les principales activités réalisées.

Ce fut également l'occasion pour l'association de sensibiliser sur le choléra.

Aux côtés des communautés, nous nous engageons.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.