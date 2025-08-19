Gabon: Evaluation de la mise en oeuvre du projet FSPI Acte 1

Dans le cadre de son projet de lutte contre la criminalité environnementale, appuyé techniquement par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et Global Initiative, l'Association des Communicateurs Ogivins pour la Santé et l'Action Humanitaire (ACOSAH) a procédé à l'évolution à mi-parcours dudit Projet.

Pour la journée du 13 Août 2025 ce sont les village de Zola et Imbong qui ont bénéficié de cette intervention.

Civilités auprès des autorités politico-administratives, discussions et échanges avec les bénéficiaires des précédentes formation en apiculture, discussions avec les hommes et les femmes sur leurs besoins pour améliorer la mise en oeuvre du projet, inspection des ruches implantées constituent les principales activités réalisées.

Ce fut également l'occasion pour l'association de sensibiliser sur le choléra.

Aux côtés des communautés, nous nous engageons.