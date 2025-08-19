Sénégal: Compétitions interclubs de la CAF - Le Jaraaf et Génération foot entament leur préparation

Dakar — Les deux représentants du Sénégal en compétition interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), Jaraaf et Génération Foot, ont repris les entraînements en perspective des préliminaires prévus en début septembre.

L'équipe de la Médina, championne du Sénégal en titre, va disputer les préliminaires de la Ligue des champions face à la Colombe Sportive du Sud du Cameroun.

La manche aller est prévue au Cameroun, le week-end du 19 au 21 septembre, tandis que le retour se jouera entre le 26-28 septembre.

Le Jaraaf de Dakar a repris les entraînements seulement un mois après avoir perdu la finale de la Coupe du Sénégal devant Génération Foot.

Les Médinois ont, entre-temps, perdu leur entraîneur Malick Daff, parti au Teungueth FC.

Sous la direction de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans l'année dernière, le Jaraaf s'était qualifié pour la phase des poules de la Coupe CAF.

Le club dirigé par Cheikh Ahmeth Tidiane Seck n'a pas encore communiqué sur l'identité du remplaçant de Malick Daff.

Plusieurs noms sont cependant avancés, dont celui de l'actuel entraîneur de l'équipe nationale locale, Souleymane Diallo, présentement en Tanzanie pour les besoins du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

Cet enseignant chercheur à l'INSEPS (Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport) serait une bonne prise pour le club de la Médina.

Il connaît le championnat sénégalais sur le bout des doigts, pour avoir entraîné plusieurs clubs dont Guédiawaye FC, l'Union sportive de Ouakam, Teungueth FC, entre autres.

Demba Ba, un de ses adjoints quand il était à l'Union sportive de Ouakam, a animé lundi la première séance d'entraînement du Jaraaf.

Génération Foot, qui va représenter le Sénégal en Coupe CAF, a de son côté entamé sa préparation.

Les "académiciens" de Déni Biram Ndao vont affronter l'Académie de football Amadou Diallo de Côte d'Ivoire lors du premier tour de cette compétition.

Les "Grenats" ont renforcé leur effectif avec l'enrôlement de plusieurs joueurs, évoluant dans les clubs amateurs sénégalais et centres de formations, dont Mouhamed Sarr Diakhaté, attaquant du Don Bosco.

Ils ont aussi recruté Sadio Sadio (attaquant Agora), François Thiara Boubane, un autre attaquant transfuge de Yewou Etudes et Sports, mais aussi le milieu Mouhameth Nazirou Guèye du même club.