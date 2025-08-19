Afrique: Afrobasket - Les Lions défient les D'Tigers du Nigeria pour une place en demi-finale

Dakar — Les Lions vont défier les D'Tigers du Nigeria, mercredi, à partir de 18 heures, en match comptant quarts de finale de l'Afrobasket masculin, après avoir écarté le Soudan du Sud, lundi soir.

Cette rencontre se déroulera au Pavilhao Multiusos de Luanda (Angola).

Qualifié lundi soir en quarts de finale après avoir écarté le Soudan du Sud (78-65), Le Sénégal a obtenu son ticket pour les quarts de finale aux dépens du Sud Soudan (78-65).

Le Soudan du Sud était jusque-là l'une des équipes invaincues du tournoi, avec le Nigeria.

Impressionnants depuis le début de l'Afrobasket, les D'Tigers ont de leur côté réalisé jusqu'à présent un sans-faute avec trois victoires en autant de sorties.

Avec un effectif constitué de joueurs talentueux, le Nigeria part favori dans la confrontation avec les protégés de l'entraîneur Ngagne Desagana Diop. Mais les Lions ont les armes pour surprendre leur adversaire.

Face au Soudan du Sud, par exemple, ils ont montré un autre visage que les observateurs ne leur connaissaient pas, surtout en première mi-temps.

Le meneur des Lions, Brancou Badio, est le grand artisan de la bonne prestation des Lions. Il sera donc forcément très attendu pur porter ses partenaires face aux D'Tigers, mercredi.

En plus de Badio, Jean Jacques Boissy, Ibou Dianko Badji, Moustapha Diop et d'autres peuvent se révéler et faire la différence face à la machine Nigériane.