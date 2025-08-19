Sénégal: Linguère - Des pépinières communautaires annoncées à Labgar pour renforcer la reforestation

19 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Le maire de Labgar, Idrissa Diop, annonce la mise en place prochaine de pépinières communautaires destinées à renforcer la reforestation et à créer des emplois verts au profit des femmes et des jeunes de cette commune du département de Linguère.

"À travers ces pépinières, nous allons former les femmes dans les techniques de maraîchage et de production de plants, et essayer de créer ce qu'on appelle des emplois verts", a-t-il déclaré, lundi, à l'occasion de l'étape de la caravane écologique 2025 de la Grande muraille verte à Labgar.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, à la tête de cette caravane écologique, a signalé qu"'une convention a été signée entre la commune et l'Agence sénégalaise de la Grande muraille verte (ASGMV) pour accompagner ce projet".

"Cette convention vient renforcer le dispositif déjà existant", en appui aux actions menées dans le cadre du Programme d'appui à la résilience des communautés (PAREC), mais aussi avec d'autres partenaires tels que Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières", a-t-il ajouté.

Selon l'édile, Labgar constitue une étape cruciale de la caravane, du fait de la présence d'un important dispositif de jeunes "Xëyu Ndaw ñi" et de l'ampleur de la dégradation des terres, estimée à environ 13.000 hectares.

"Il faudrait que les populations prennent garde [à cela], sinon on tend vers le pire", a-t-il averti.

Le maire de Labgar a souligné que la caravane, dirigée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, fait suite au lancement de la Journée de l'arbre par le président de la République.

Elle vise, selon lui, à sensibiliser et à mobiliser les communautés pour accélérer la reforestation massive et la résilience des communautés face au changement climatique.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.