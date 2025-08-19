Sénégal: Cultures urbaines et industries créatives - Une subvention de 60 millions CFA à des porteurs de projets de la zone nord

Saint-Louis — Le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) a octroyé, au titre de l'année 2025, des subventions d'une valeur de 60 millions de francs CFA aux porteurs de projets de la zone nord, regroupant les régions de Saint-Louis, Louga et Matam.

Les bénéficiaires ont reçu leurs subventions, lundi, des mains du directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), Cheikh Ndiaye.

"Cette subvention, c'est l'argent du contribuable. Vous avez le droit d'en bénéficier. Beaucoup de critères ont été pris en compte pour respecter le principe d'équité territoriale", a-t-il déclaré lors de la céémonie de remise à Saint-Louis.

S'entretenant avec des journalistes en marge de la cérémonie tenue dans les locaux du conseil départemental, M. Ndiaye a invité les bénéficiaires à faire bon usage des subventions dont ils viennent de bénéficier.

Il a signalé qu'une direction chargée de faire le suivi et l'évaluation a été mise en place, laquelle va s'activer pour suivre les projets des bénéficiaires et voir leur état de mise en oeuvre.

Selon le président du conseil d'administration (PCA) du FDCUIC, Mor Talla Guèye, plus connu sous son nom d'artiste "Nit Dof", ces subventions ont notamment pour finalité d'accompagner les acteurs culturels.

"La finalité, c'est d'accompagner les jeunes, les acteurs, les entrepreneurs culturels. En tout cas essayer de les mettre dans de meilleures conditions pour qu'ils puissent faire développer leur créativité dans leur secteur", a-t-il fait savoir.

Il a aussi salué la motivation et la créativité de la jeunesse sénégalaise, réaffirmant l'engagement de l'Etat à soutenir les jeunes, mais également les artistes.

La directrice du centre culturel régional de Saint-Louis, Sira Bâ Dieng a de son côté magnifié cette initiative ayant consisté à décaisser 60 millions de francs CFA pour les acteurs culturels de cette partie du pays.

Le FDCUIC prévoit, pour l'ensemble du pays, une enveloppe globale de 520 millions de francs CFA.

À l'issue de l'appel à projets pour 2025, au total 200 programmes ont été retenus parmi 708 dossiers déposés, dont 420 jugés éligibles, renseigne une note remise aux journalistes.

Cette cérémonie de remise de subventions a également enregistré la présence de Pape Ibrahima Faye, adjoint au maire de Saint-Louis en charge de la culture.