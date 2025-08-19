Sénégal: La nouvelle loi sur la microfinance va apporter 'd'importantes innovations' (officiel)

La nouvelle loi sur la réglementation de la microfinance au Sénégal va apporter "d'importantes innovations" au secteur, assure Mamadou Ndiaye, directeur de cabinet du ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale solidaire.

"Cette nouvelle loi apporte des innovations importantes : d'abord, une certaine rationalisation, par le fait qu'on [n'a] plus une multitude de statuts juridiques", a-t-il dit au sujet de la loi n° 2025-04 du 19 février 2025 portant réglementation de la microfinance.

"Une autre innovation très importante, c'est le calibrage de la supervision, parce que le dispositif général de supervision des institutions de financement est très lourd", a ajouté M. Ndiaye, lundi, à Mbour, au cours d'un atelier de formation des formateurs sur les dispositions de la nouvelle loi.

La nouvelle législation est de nature à encourager la gestion inclusive des institutions de microfinance par les clients et propriétaires, a affirmé Mamadou Ndiaye.

Elle devrait les conduire à s'impliquer davantage dans la gestion de leurs institutions ce qui va contribuer à consolider ces dernières en termes d'agrégation et de synergie, a-t-il ajouté.

Selon le directeur de cabinet du ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale solidaire, cet atelier de formation vise à doter les leaders et les formateurs d"'outils solides" leur permettant d'assurer la sensibilisation auprès des acteurs de la microfinance, pour une meilleure compréhension de leur statut juridique.