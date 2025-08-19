Congo-Brazzaville: Etoile du Congo - La nouvelle équipe dirigeante de la section football reçoit les directives

Le président de la section football multiplie, depuis sa confirmation, des rencontres pour définir des stratégies devant rendre l'Etoile du Congo plus compétitive lors du championnat national 2025-2026 qui démarre le 13 septembre.

L'Etoile du Congo se projette dejà vers la nouvelle saison. La présentation de la nouvelle équipe dirigeante de la section football et du staff technique, au cours d'une réunion tenue le 18 août à Brazzaville, annonce les couleurs.

Ghislain Ngapela Lendouma, le président de la section football de l'Etoile du Congo les a félicités, rappelant que chacun doit jouer pleinement son rôle pour permettre à l'Etoile du Congo de redorer son blason. Seul le travail, a-t-il insisté, permettra à l'Etoile du Congo de briller. «Désormais, nous avons tous une responsabilité commune : travailler avec rigueur et détermination pour hisser haut les couleurs de l'Etoile du Congo. Rien de durable ne peut s'obtenir sans effort. C'est par le travail bien fait que nous pourrons relever les défis qui nous attendent », a-t-il déclaré.

Le président de la section football a insisté sur le sérieux et le respect des textes et les statuts de l'équipe pour relever le défi qui les attend. « Nos dirigeants à tous les niveaux, nos supporters ainsi que les amoureux du football en général et de l'Etoile du Congo en particulier attendent de nous des résultats concrets et des performances dignes de notre histoire », a-t-il indiqué.

Dominique Dinga, troisième vice-président des sages qui a salué l'initiative qu'il qualifie de la première du genre, a insisté sur la rigueur dans la gestion de la section football. Depuis un certain temps, a-t-il commenté, l'Etoile du Congo est reléguée dans la course à la qualification à la Coupe d'Afrique. « Je tiens à ce que vous réussissiez. Par ce geste, vous prenez l'engagement chacun au niveau où il se trouve de faire le travail », a souligné Dominique Dinga, troisième vice -président des sages.

La section football de l'Etoile du Congo, a par ailleurs rappelé Ghislain Ngapela Lendouma, manque des moyens financiers suffisants pour mener à bien ses activités. S'appuyant sur cette réalité, il a invité les membres du bureau à contribuer activement par le paiement régulier des cotisations statutaires. « Ce même esprit devra s'étendre à nos supporters afin de renforcer notre caisse et de surmonter ensemble les contraintes financières», a-t-il ajouté.

Pour que l'Etoile du Congo dispose d'une administration forte, le président de la section football a, en outre, fait un don d'un ordinateur, d'une imprimante et de tous les accessoires y compris un congélateur au secrétariat de l'équipe . « A nous de nous mettre résolument au travail pour que les ambitions fixées par le président ne s'évanouissent pas. Nous allons travailler davantage », a commenté Antoine Obia, secretaire général.