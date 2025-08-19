Congo-Brazzaville: Le bureau du CSLC au grand complet

Au terme de la session élective du Conseil supérieur de la liberté de communication (CSLC), Jean Obambi et Jérôme-Patrick Mavoungou intègrent le nouveau bureau en qualité, respectivement, du vice-président et du secrétaire comptable.

Les deux cadres, qui travailleraient désormais en connivence avec le président Médard Milandou Nsonga, ont été choisis par consensus, le 19 août, à Brazzaville. Les hauts conseillers et les représentants des médias présents à la cérémonie ont validé ce choix de façon unanime. Les nouveaux promus se sont engagés à tout mettre en oeuvre afin de faire fonctionner le CSLC, en harmonie avec leurs collègues et selon les textes qui le régissent.

Le CSLC a, entre autres, missions, celle de garantir aux citoyens le libre accès à l'information et à la communication; d'assurer le suivi de toute forme de médias ainsi que la protection contre les menaces et les entraves dans l'exercice de leur fonction ; puis l'attribution ou le retrait des autorisations d'exercice des entreprises d'information et de communication audiovisuelle privées.

Ce gendarme de la presse congolaise favorise aussi la libre concurrence et l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ; tout en veillant à une concurrence saine et loyale dans le secteur des médias ; à la non-instauration de position dominante, de monopôle et de concentration d'entreprises dans le secteur de l'information et de la communication ; ainsi qu'à la qualité du contenu et à la diversité des programmes audiovisuels, au développement de la production de la création audiovisuelle nationale. Il garantit également l'impartialité dans le secteur des médias.