Congo-Brazzaville: Imprimerie nationale - Le nouveau directeur général investi

19 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

Nommé depuis quelque temps par décret présidentiel, le nouveau directeur général de l'imprimerie nationale du Congo (INC), Guy Roland Tsimba Diakabana, a pris ses fonctions le week-end dernier à Brazzaville, avec l'engagement d'en faire une structure d'excellence aux standards internationaux.

Guy Roland Tsimba Diakabana succède à Consolath Soumah Nguenoni, qui a dirigé la structure pendant quelques années. Bien qu'encore nouveau à ce poste, le nouveau directeur général de l'INC nourrit de grandes ambitions visant à faire de sa structure un « pôle d'excellence », capable de rivaliser les autres imprimeries. « Je m'engage à travailler dans un esprit de professionnalisme, de transparence, de rigueur et de collaboration. Ensemble avec la direction générale et le personnel, nous avons l'impérieux devoir d'impulser une dynamique nouvelle fondée sur la compétence, l'innovation, l'exigence de la qualité de service et le respect des valeurs républicaines », a-t-il souligné.

Ainsi, pour atteindre cet objectif, l'heureux promu s'est engagé à travailler avec dynamisme, objectivité et professionnalisme afin de restaurer la mission traditionnelle de l'INC, en améliorant de manière significative la qualité de ses productions physiques, ainsi que la fiabilité des solutions numériques.

Pour ce faire, Guy Roland Tsimba Diakabana a exhorté ses administrés venus en nombre à cultiver l'esprit d'innovation, de technicité et de dévouement aux fins de promouvoir l'excellence et le travail bien fait. Créée par décret n°98-390 du 9 novembre 1998, l'INC est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Elle a pour principales missions, entre autres, d'éditer et d'imprimer les documents officiels et spéciaux des institutions de la République, ainsi que ceux des particuliers, en assurant leur sécurisation, codification, uniformisation et leur archivage. L'INC garantit aussi l'authenticité et la souveraineté documentaire de la République du Congo et assure le développement des solutions d'identité sécurisées.

Installant le nouveau directeur général dans ses fonctions, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Porte-parole du gouvernement, Antoine Oviobo-Ethai, lui a souhaité plein succès dans sa mission.

