Egypte: Al-Sissi dirige de numériser le patrimoine de la radio et de la télévision égyptiennes

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui Dr. Amr Talaat, ministre des Communications et des Technologies de l'information, M. Ahmed Al-Moslemany, chef de l'Autorité nationale des médias, et le général de division Mohsen Abd Al-Nabi, conseiller du président de la République pour les médias.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de cette réunion, M. le Président a exigé la nécessité de protéger et de préserver le patrimoine de la radio et de la télévision égyptiennes en numérisant toutes les cassettes radio et télévision appartenant à l'Autorité et en les intégrant à la plateforme numérique qui sera créée par l'Autorité nationale des médias.

Le porte-parole officiel a ajouté que M. le Président avait également reçu pour mission d'accélérer la préparation du site web mondial de la Radio du Coran, afin de préserver le patrimoine des récitants et des invocateurs et de protéger les nombreux programmes diffusés par la Radio du Coran depuis sa création en 1964.