Egypte: Al-Sissi dirige de numériser le patrimoine de la radio et de la télévision égyptiennes

14 Août 2025
Egypt State Information Service (Cairo)

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui Dr. Amr Talaat, ministre des Communications et des Technologies de l'information, M. Ahmed Al-Moslemany, chef de l'Autorité nationale des médias, et le général de division Mohsen Abd Al-Nabi, conseiller du président de la République pour les médias.

Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de cette réunion, M. le Président a exigé la nécessité de protéger et de préserver le patrimoine de la radio et de la télévision égyptiennes en numérisant toutes les cassettes radio et télévision appartenant à l'Autorité et en les intégrant à la plateforme numérique qui sera créée par l'Autorité nationale des médias.

Le porte-parole officiel a ajouté que M. le Président avait également reçu pour mission d'accélérer la préparation du site web mondial de la Radio du Coran, afin de préserver le patrimoine des récitants et des invocateurs et de protéger les nombreux programmes diffusés par la Radio du Coran depuis sa création en 1964.

Lire l'article original sur Egypt Online.

Tagged:
Copyright © 2025 Egypt State Information Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.