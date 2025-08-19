Afrique: Afrobasket 2025 - Cet après-midi (16h00) Tunisie-Cap Vert - Pour une place en quarts

Face à une équipe respectable et qui nous ressemble, le cinq tunisien doit confirmer son dernier succès en phase de groupe.

La dernière victoire du cinq national face à Madagascar 81-60 lui a sauvé la face. Après deux cinglants revers sans la moindre opposition, le cinq tunisien, emmené par Marnaoui, a réagi et a mis fin pour le moment à cette stupéfaction générale des supporteurs de l'équipe nationale. Le champion en titre, qui n'a pas de grandes chances de consécration notamment devant l'Angola, pays organisateur, doit au moins jouer pleinement ses chances.

Deux défaites inquiétantes et un dernier succès qui lui permet de jouer les barrages face au Cap Vert, on doit attendre le match de cet après-midi pour juger plus notre équipe nationale. Mais on peut déjà évoquer quelques points d'après ce qu'on a vu. D'abord, Mehdi Mary, le sélectionneur national, n'arrive pas à bien gérer cette période transitoire. Certains cadres ne sont pas là (leur âge et leur saturation ne leur permettent plus d'apporter le plus), et ceux qui sont là alternent le bon et le mauvais.

Il a fallu un grand Oussama Marnaoui au dernier match de groupe pour que l'équipe retrouve ses sensations. Il reste le joueur clef duquel dépend en premier lieu la réussite offensive. La défense et les rotations défensives restent, en revanche, un point faible qu'il faudra soigner si l'on veut que cette nouvelle équipe de Tunisie, en partie rajeunie, garde le cap.

Parlons aussi de la présence de Omar Abada qui demeure le métronome de la sélection. C'est là aussi un atout dans l'organisation, bien qu'il ait perdu un peu de la verve qu'on lui connaît. Une victoire est impérative face au Cap Vert pour se trouver en quarts, le tour minimal pour un tenant du titre. Dans tous les cas, l'équipe nationale paie les frais d'une mauvaise gestion de ces dernières années. La qualité de l'effectif disponible a diminué nettement. Il reste quelques éléments de talent et de métier qui peuvent se surpasser et aider ce nouveau groupe à performer. Il faudra tout recommencer pour redorer le blason de l'équipe de Tunisie.