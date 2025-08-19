Tunisie: Syndicat de l'enseignement secondaire - « La rentrée scolaire risque d'être catastrophique »

19 Août 2025
La Presse (Tunis)

Mohamed Sassi, secrétaire général du syndicat général de l'enseignement secondaire à Gafsa, a déclaré lors des travaux du conseil d'administration de la branche universitaire qui s'est tenu à la Maison de l'Union régionale du travail, que l'exclusion d'un certain nombre d'employés du secteur de l'éducation dans la région s'inscrit dans ce qu'il a appelé une « approche systématique » visant à saper le droit syndical et à rompre avec le partenaire social.

Sassi a souligné que le syndicat a décidé d'organiser une manifestation et une « journée de colère » le 28 août 2025 devant le siège du ministère de l'Éducation, pour dénoncer ce qu'il a considéré comme une « méthode et un comportement inacceptables », et pour faire valoir plusieurs revendications, dont le règlement des dossiers de mutation, l'examen des dossiers de certains collègues déférés devant les conseils de discipline, ainsi que les questions relatives aux surveillants généraux et aux directeurs.

Le secrétaire général a ajouté que la prochaine rentrée scolaire sera « catastrophique », selon ses termes, appelant les autorités de tutelle à ouvrir un dialogue sérieux pour résoudre les problèmes soulevés et trouver des solutions qui garantissent une rentrée scolaire dans des conditions normales.

