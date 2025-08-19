Maroc: Vernissage d'une exposition retraçant l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique

La ville de Nador avait rendez-vous, vendredi soir, avec le vernissage de l'exposition itinérante «Belgica Biladi : une histoire belgo-marocaine», présentée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME).

Cette exposition intervient dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la signature en 1964 de la convention de main-d'oeuvre entre le Maroc et la Belgique.

Elle raconte une histoire de sacrifices, de luttes pour la dignité, d'enracinement, mais aussi de dialogue entre deux pays et deux sociétés. Elle contribue à forger une citoyenneté ouverte et inclusive, tant au Maroc qu'en Belgique.

L'événement a été inauguré en présence du président du CCME, Driss El Yazami, du Secrétaire général de la province de Nador et de plusieurs autres personnalités, ainsi que de membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger.

Montée sur la splendide corniche de Nador et regroupant 37 panneaux, l'exposition retrace l'histoire de l'immigration marocaine en Belgique, depuis l'arrivée des premiers travailleurs aux lendemains de la Première Guerre mondiale à nos jours et l'émergence d'une société belge plurielle.

Elle rend hommage aux parcours des pionniers de cette immigration, mais aussi à leurs enfants et leurs multiples apports à la société belge, dans des domaines aussi variés que la littérature, le théâtre, le cinéma, l'entrepreneuriat, l'engagement associatif, les médias ou encore la politique.

Selon le président du Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger, Driss El Yazami, la présentation de cette exposition à Nador intervient après la célébration l'année dernière à Bruxelles par plusieurs acteurs issus de la communauté marocaine en Belgique -chercheurs, acteurs politiques et associatifs - du 60ème anniversaire de la signature de l'accord sur l'emploi entre le Maroc et la Belgique.

"Ils ont saisi cette occasion pour montrer à la société belge aussi bien le rôle joué par la communauté marocaine dans le développement de la Belgique, que les résultats de cette migration", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, notant que le principal résultat de cette migration est l'émergence de la deuxième génération de Marocains de Belgique.

Cette génération est désormais intégrée dans la société belge et joue des rôles essentiels dans les domaines politique, économique et culturel, a-t-il fait savoir, notant dans ce sens que le CCME a estimé que cette exposition devait venir au Maroc, notamment à Nador, Saïdia et Al Hoceima.

Il a ajouté que la région du Rif a connu une migration qui a commencé au 19ème siècle et a joué un rôle essentiel dans les sociétés d'accueil, mais aussi dans la société marocaine, mettant l'accent à cet effet sur des transformations importantes au sein de la communauté marocaine, en Belgique et dans d'autres pays, puisque aujourd'hui, 20% des Marocains du monde ont un niveau universitaire, et «nous sommes dans un contexte mondial de compétition pour les ressources humaines».

M. El Yazami a ainsi souligné la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure les Marocains du monde, rappelant les Hautes Orientations Royales pour une politique publique efficiente en matière de gestion des affaires des Marocains du monde et pour la consolidation de leur attachement à leur identité et le renforcement de leur contribution au développement du Royaume.

Initiée par l'Université libre de Bruxelles (ULB) en partenariat avec la ville de Bruxelles, cette exposition a été présentée à Nador avec la contribution de la province de Nador, l'Agence pour l'aménagement de la lagune de Marchica, la commune de Nador, le Centre d'études coopératives pour le développement local (CECODEL), l'Association Thissaghnas pour la culture et le développement (ASTICUDE), en plus du Club du Rif pour le cinéma et du Cercle des lauréats de Belgique.

En marge de cette exposition, des associations de Nador proposent une programmation culturelle complémentaire, comprenant des projections de films en plein air, des rencontres-débats, des lectures de contes et diverses animations autour des migratoires.

Après Nador (15-24 août), l'exposition poursuivra sa tournée à Saïdia (1-15 septembre 2025) et Al Hoceima (22 au 30 septembre 2025).

Présentée pour la première fois à Bruxelles en mai 2024 en français, l'exposition a été traduite vers l'arabe par le CCME.

Bouillon de culture

Festival

La direction du Festival de Louxor pour le film africain a annoncé l'ouverture des candidatures pour participer à sa 15ème édition prévue du 30 mars au 5 avril 2026 dans la ville de Louxor, au sud de l'Egypte.

Selon les organisateurs, les compétitions officielles du Festival comprennent quatre catégories principales: longs métrages (fiction, documentaire et animation), courts métrages, films sur la migration réalisés par des cinéastes africains résidant hors du continent, ainsi qu'une compétition destinée aux films des jeunes des gouvernorats de Louxor et de Qena.

Cette 15ème édition porte le nom de "Youssef Chahine: une histoire égyptienne", en hommage au centenaire de la naissance du réalisateur égyptien, tandis que l'acteur Mahmoud Hemida en sera le président d'honneur.