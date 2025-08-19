Tunisie: Plages tunisiennes - 78 000 mégots de cigarettes et 30 000 fragments plastiques collectés

Les plages tunisiennes sont massivement envahies par les déchets plastiques, selon les résultats du programme de suivi « Adopte une plage », mené par le WWF Afrique du Nord durant la saison 2023-2024. Les données publiées révèlent une pollution préoccupante qui menace la santé des écosystèmes marins et souligne l'urgence d'agir.

Au total, plus de 30 000 fragments de plastique de petite taille ont été recensés sur les littoraux étudiés, auxquels s'ajoutent 23 000 bouchons, 17 000 pailles et 12 000 morceaux de polystyrène expansé (styrofoam). À ces chiffres s'ajoute un constat particulièrement alarmant : plus de 78 000 mégots de cigarettes collectés, confirmant que ce type de déchet reste l'un des plus répandus et persistants sur les plages.

Certaines zones apparaissent plus touchées que d'autres. La plage de Kheïreddine, au nord de Tunis, a enregistré une densité de 3 766 objets pour 100 mètres, suivie par la plage de Mahdia avec 1 775 objets pour 100 mètres. Ces niveaux élevés de pollution témoignent d'une accumulation préoccupante qui compromet à la fois la qualité des espaces littoraux et l'équilibre des habitats marins.

Selon le WWF, ces résultats mettent en lumière la nécessité de changer les comportements individuels, de renforcer les actions de sensibilisation et de protéger durablement l'environnement marin. L'organisation souligne que la lutte contre la pollution plastique ne peut se limiter aux opérations de nettoyage ponctuelles, mais doit s'inscrire dans une stratégie globale intégrant prévention, réglementation et éducation.

Les données publiées sont issues d'une démarche de science participative qui a mobilisé plusieurs centaines de volontaires à travers tout le pays. Encadrés par un protocole scientifique rigoureux, appliqué avec le concours de l'Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) et du mécanisme « Adopter une plage » du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), ces citoyens ont contribué à dresser un état des lieux inédit de la pollution marine en Tunisie.

Le WWF appelle enfin à une mobilisation collective et durable, rappelant que la préservation du littoral tunisien constitue un enjeu environnemental, économique et social majeur.