Maroc: Hausse de 13% des nuitées dans les EHTC au S1-2025

19 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le volume des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) a affiché une hausse de 13% au titre du premier semestre de 2025 par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Observatoire du tourisme.

Ces nuitées se répartissent sur le tourisme national (+5%) et le tourisme international (+16%), précise l'Observatoire dans les statistiques sur le tourisme au Maroc pour le mois de juin 2025.

Durant cette période, les destinations Tanger (+24%), Casablanca (+18%), Fès (+16%), Essaouira (+14%), Agadir (+10%), Al Haouz (+9%), Marrakech (+6%) et Rabat (+5%) ont enregistré des résultats positifs par rapport à fin juin 2024, ajoute la même source.

S'agissant des recettes voyages en devises générées par l'activité touristique des non-résidents au Maroc, elles se sont élevées à plus de 53,961 milliards de dirhams au cours des six premiers mois de 2025, soit une variation de 10%.

A fin juin dernier, le volume des arrivées de touristes aux postes frontières a atteint 8.884.396 de touristes avec une évolution de 19% comparativement à la même période de 2024.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.