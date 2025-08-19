Sénégal: Mobilisation des recettes fiscales - La Dgid note des performances remarquables au 2e trimestre 2025

Une performance remarquable a été réalisée au deuxième trimestre 2025 dans la mobilisation des recettes fiscales.

Selon la direction générale des Impôts et des domaines (Dgid), au cours de cette période, un montant de 913,9 milliards FCFA a été mobilisé, soit déjà 60,3 % de l'objectif annuel fixé. Comparé à la même période de 2024, les recettes fiscales enregistrent une progression de 115,6 milliards FCFA, soit +14,5 %.

Selon la Dgid, l'impôt sur les sociétés est évalué à 392,3 milliards FCFA.

Quant aux impôts sur le revenu (Ir), ils ont généré 410,2 milliards FCFA.

S'agissant de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (Cfce), elle a rapporté 27,4 milliards FCFA, tandis que les prélèvements sur les capitaux mobiliers (Irvm/Ircm) ont généré 79,1 milliards FCFA.