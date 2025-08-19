Sénégal: Mobilisation d'investissements japonais pour le continent - Atidi, Mufg et Nexi engagent la réflexion

Afin d'approfondir les liens économiques entre le Japon et l'Afrique, l'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi), Mitsubishi Ufj Financial Group (Mufg) et Nippon export and investment insurance (Nexi) ont organisé conjointement une réunion parallèle de haut niveau en marge de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9), qui se tient à Yokohama, au Japon.

Selon un communiqué de presse, cette rencontre a rassemblé des hauts fonctionnaires, des investisseurs, des institutions de financement du développement et des acteurs du secteur privé, notamment des entreprises japonaises de premier plan, afin d'étudier des stratégies concrètes pour mobiliser davantage d'investissements japonais durables en Afrique.

«Les entreprises japonaises s'intéressent de plus en plus aux marchés africains à forte croissance dans des secteurs tels que les infrastructures, les télécommunications, l'industrie manufacturière et l'énergie. Mufg, la plus grande institution financière du Japon, manifeste un intérêt stratégique pour l'Afrique. Elle participe à d'importants financements d'infrastructures et aide ses clients japonais à s'implanter dans la région. Nexi, l'agence publique japonaise de crédit à l'exportation, est devenue actionnaire d'Atidi en 2023. Elle a pris une participation de 14,8 millions de dollars dans le capital d'Atidi, confirmant ainsi son engagement à long terme en faveur de la réduction des risques liés aux investissements nippons en Afrique », lit-on dans le communiqué.

« Pour libérer le vaste potentiel de l'Afrique, il faut des partenariats ambitieux et des solutions innovantes en matière de gestion des risques. Notre collaboration avec Mufg et Nexi démontre comment les alliances stratégiques peuvent favoriser les investissements porteurs de transformation. En atténuant les risques et en renforçant la confiance des investisseurs, nous permettons non seulement la réalisation de projets phares tels que Safaricom Ethiopia, mais nous ouvrons également la voie à une nouvelle ère d'engagement du secteur privé japonais sur l'ensemble du continent », a déclaré Manuel Moses, Directeur général d'Atidi.

« Dans le cadre de notre engagement continu à promouvoir le développement durable à travers l'Afrique et à ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement pour les entreprises japonaises clientes, nous sommes fiers de collaborer avec Atidi et Nexi sur cet événement important. Ensemble, nous souhaitons trouver des solutions pratiques pour renforcer l'engagement du secteur privé japonais sur le continent. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des objectifs de la Ticad 9, axés sur le développement d'infrastructures de qualité, la transition énergétique et le renforcement des partenariats public-privé », a dit Ankit Khandelwal, Directeur chargé de l'Afrique pour les Etats, les institutions de financement du développement (Ifd) et les financements mixtes de Mufg.

« Notre partenariat avec des organisations comme Atidi et Mufg nous permet d'assister les entreprises japonaises s'engageant en Afrique. Notre étroite collaboration avec Atidi nous a permis par exemple de fournir une police de réassurance au remarquable projet de télécommunication, de devenir actionnaire d'Atidi, puis d'y installer un bureau dédié aux investissements japonais. Nexi renforce dans le même temps ses partenariats avec des institutions financières japonaises qui ont soutenu l'Afrique durant la crise imprévisible du Covid-19. Nous avons partagé les enseignements tirés de notre expérience et continuerons d'oeuvrer au renforcement de partenariats public privé pour soutenir le développement du continent africain.», a fait savoir Atsuo Kuroda, Président du conseil d'administration et Directeur général de Nexi.