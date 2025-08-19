Egypte: La récupération par le pays de 13 pièces antiques reflète l'engagement à protéger son patrimoine

10 Août 2025
Egypt State Information Service (Cairo)
Par Mena

Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par le conseil suprême des Antiquités, a récupéré 13 pièces antiques de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et en coopération avec tous les organes égyptiens, britanniques et allemands concernés.

Dans une déclaration de presse ce dimanche, le ministre du tourisme, Chérif Fathy a souligné que la récupération de ces pièces reflétait l'engagement de l'Etat égyptien, avec toutes ses institutions, à protéger son patrimoine civilisationnel unique, louant la coopération fructueuse entre les ministères du Tourisme et des Affaires étrangères.

M. Fathy a adressé les remerciements aux autorités britanniques et allemandes pour leur coopération en matière de récupération de ces pièces en Égypte, ce qui prouve la profondeur de la coopération et de la coordination conjointes dans le domaine lié à la protection du patrimoine culturel et la lutte contre le commerce illicite des biens culturels.

