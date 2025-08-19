Congo-Kinshasa: Sud-Ubangi - La Radio Télévision Gemena 1 rouverte

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) salue cette décision et appelle les autorités de cette province à favoriser l'exercice de la liberté de la presse sur toute l'étendue de cette entité territoriale.

Dans un communiqué du 19 août 2025, l'ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse (Olpa) a salué la réouverture de la Radio Télévision Gemena 1 (RTG1), station privée émettant à Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi.Tout en saluant la reprise des émissions de ce média, cette ONG exhorte les autorités provinciales du Sud-Ubangi à favoriser l'exercice de la liberté de la presse sur toute l'étendue de la province.

A en croire l'Olpa, la RTG1 a repris ses émissions le 18 août 2025, après 12 jours de fermeture sur ordre de la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant, Culture et Arts, Communication et Médias du Sud-Ubangi, Marie-Thérèse Thontwa. Celle, a précisé l'Olpa, a levé la mesure, le 15 août 2025, après un recours introduit par le directeur de la radio.

Le média, a rappelé l'organisation, a été fermé le 6 août 2025 pour avoir diffusé une émission intitulée « Que demande le peuple » au cours de laquelle le présentateur Jonas Mageto et son invité Joseph Magbaka Ndigbo, ancien ministre provincial, ont évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment la suspension des activités de l'Eglise Phoenix Tabernacle par le gouvernement provincial.