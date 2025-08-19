Congo-Brazzaville: Santé publique - L'Assab lance une énième campagne de distribution gratuite de lunettes médicales

L'Association Saint-François-de-Sales pour l'action et la solidarité (Assab) va organiser du 27 août au 2 septembre au Centre de santé intégré (CSI) Marien-Ngouabi, dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï, sa énième grande campagne de distribution de lunettes médicales/ophtalmologiques en République du Congo.

A cette occasion, plusieurs services seront offerts aux patients, notamment la prise de température et de la tension artérielle ; la mesure de glycémie ; la mise de collyre dans les yeux ainsi que la remise de lunettes médicales/ophtalmologiques. Cette campagne est destinée aux enfants, jeunes et adultes ayant des problèmes de vue telle que la Myopie, l'astigmatisme, la presbytie et les difficultés de lecture et bien d'autres anomalies.

Conditions de participation : se munir d'une ordonnance délivrée par un médecin ophtalmologue, être à jeun. La somme forfaitaire de 5000 FCFA est exigée à chaque patient. « Luttons tous contre les maladies des yeux ! Rejoignez-nous au CSI Marien-Ngouabi pour bénéficier de ces services. N'hésitez pas à partager cette information avec vos proches qui pourraient en bénéficier ! », ont invité les organisateurs à travers un communiqué de presse.

Cette campagne ne sera ni la première ni la dernière de cette ONG présidée par le Dr Eymard Galouon Etat. En effet, du 4 au 7 janvier dernier, l'Assab a organisé une opération de distribution de lunettes médicales au CSI de Maman Mboualé à Ngamakosso, sans oublier celle d'août 2022 toujours dans le même site. En juin 2023, elle avait redonné du sourire à près de mille personnes souffrant des pathologies des yeux à Kintelé.

Dans le cadre des activités marquant ses 20 ans d'existence, l'Assab avait organisé du 26 et au 29 avril 2024 une campagne de distribution de lunettes, en partenariat avec la paroisse Saint-Grégoire de Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. A cette occasion, 350 personnes atteintes de maladies des yeux avaient bénéficié de cet élan de coeur.