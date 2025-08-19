Congo-Brazzaville: Coopération - Le vice-Premier ministre belge reçu à Oyo

En ouverture de sa tournée africaine, le vice-Premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement, Maxime Prévost, s'est entretenu, le 18 août, à Oyo avec le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso. L'entretien a porté sur le renforcement des relations bilatérales, la sécurité dans la région des Grands lacs, l'appui au fonds climat pour le bassin du Congo et la volonté d'intensifier les partenariats économiques.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a choisi le Congo pour lancer sa visite en Afrique, soulignant le rôle de « sage » et de stabilisateur régional incarné par le président Denis Sassou N'Guesso. Selon Prévost, l'expérience et le réseau du chef de l'État congolais permettent d'établir un diagnostic précis des tensions, notamment dans la région des Grands lacs. Sur la crise à l'Est de la République démocratique du Congo, Maxime Prévost a salué les médiations menées par le Qatar et les États-Unis, mais a plaidé pour une implication forte de l'Union africaine et des pays du bassin du Congo afin d'éviter tout double standard dans la recherche de solutions régionales.

Les échanges ont également porté sur la coopération bilatérale, vieille de 64 ans, qualifiée d'exempte de frictions et porteuse d'une volonté d'intensification non seulement diplomatique, mais aussi économique. Des acteurs belges sont déjà présents au Congo et souhaitent s'engager dans des projets structurants, comme le corridor de Pointe-Noire. "Nous avons rappelé que nous avons une série d'acteurs économiques belges qui sont déjà actifs ici dans le pays et qui souhaitent pouvoir continuer d'être des partenaires de la réalisation d'un grand nombre de projets futurs auxquels le gouvernement est attentif", a-t-il déclaré.

Abordant l'urgence climatique, le ministre a exprimé son soutien au fonds bleu pour le bassin du Congo porté par Denis Sassou N'Guesso. La Belgique examinera, via des instruments internationaux comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, sa capacité à contribuer financièrement et à rester un partenaire fiable.

La visite s'est conclue de façon conviviale : les deux délégations ont assisté au nourrissage des poissons dans un étang à N'Golodoua-les-Bains, au bord de la Lima, symbole d'un dialogue mêlant enjeux politiques, économiques et environnementaux.