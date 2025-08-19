Congo-Brazzaville: Mise au point. Concert du 15 août - il n'y a pas eu de morts au stade Massamba-Débat

19 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Il est indéniable que le concert organisé le 15 août dernier en soirée, dans le cadre des festivités de l'indépendance, a été fortement perturbé par des jeunes se réclamant des factions rivales de "Bébés noirs ".

Mais contrairement aux témoignages relayés par les réseaux sociaux et malheureusement repris par les médias, le nôtre y compris, et sur la base de recoupements ayant après coup révélé leur caractère fallacieux, il n'y a pas eu de morts au cours des échauffourées.

Les services de sécurité présents sur les lieux ayant fait l'essentiel pour éviter le pire sont formels : à ce jour, aucune famille n'a déploré la disparition d'un enfant ou d'un proche durant cette bagarre rangée regrettable qui implique une fois de plus nos jeunes enfants pris dans ces cycles de violences qui appellent à la vigilance de la société, des parents et des pouvoirs publics.

La présente mise au point a valeur de rectificatif du texte publié dans nos colonnes sur le sujet par respect pour nos lecteurs à qui nous adressons toutes nos excuses.

