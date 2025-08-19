Ile Maurice: Marie Steffie Antoine, 27 ans, toujours portée disparue

19 Août 2025
L'Express (Port Louis)

La police de Bambous lance un appel à témoins pour retrouver Marie Steffie Antoine, âgée de 27 ans, portée disparue depuis le samedi 9 août. La jeune femme mesure environ 1,70 m, était vêtue d'un short blanc, d'un T-shirt gris et de slippers roses au moment de sa disparition. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police au 999 et 468 0034/35 ou de se rendre au poste le plus proche.

L'inquiétude est vive à Résidence La Ferme, Bambous, depuis la disparition de Marie Steffie Antoine. La jeune femme était rentrée de son jogging au stade Germain Commarmond comme à son habitude, avant de partager un moment en famille, chacun se retirant ensuite dans sa chambre. Ce n'est que le dimanche matin, en constatant son absence au réveil, que ses proches ont alerté la police. En se rendant dans sa chambre, ils ont découvert des traces de sang, ce qui a renforcé leurs craintes.

Les recherches se poursuivent, et toute information, même minime, pourrait s'avérer cruciale pour retrouver Marie Steffie Antoine.

