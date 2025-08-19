Ile Maurice: Droits LGBT+ - Pliny et Jayraj, deux Mauriciens, se marient

19 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Les Mauriciens Pliny Soocoormanee et Jayraj Juggessur viennent de se dire «oui» civilement à Birmingham, au Royaume-Uni. Pour eux, ce mariage est à la fois une célébration de l'amour et une affirmation de visibilité.

Cette union intervient deux ans après que la Cour suprême de Maurice a annulé l'article 250 du Code pénal, une loi coloniale qui criminalisait les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe. Cet arrêt a été une étape décisive pour les droits LGBT+ dans le pays. Mais à Maurice, les couples de même sexe ne bénéficient toujours d'aucune reconnaissance légale - ni mariage, ni partenariat civil - et restent sans protection légale, sans droits successoraux et sans reconnaissance en tant que famille dans le droit national.

«Notre partenariat civil est notre engagement l'un envers l'autre, mais il met aussi en lumière les obstacles juridiques encore présents à Maurice», explique Jayraj Juggessur. «La dépénalisation a été historique. Il est maintenant temps que nos relations soient reconnues.»

«La dépénalisation est un progrès, mais ce n'est pas l'objectif final», ajoute Pliny Soocoormanee. «L'égalité devant la loi signifie que nos relations soient reconnues. Nous ne demandons pas un traitement spécial - simplement les mêmes droits que tout le monde.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.