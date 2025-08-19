Ile Maurice: Droits LGBT+ - Pliny et Jayraj, deux Mauriciens, se marient

Les Mauriciens Pliny Soocoormanee et Jayraj Juggessur viennent de se dire «oui» civilement à Birmingham, au Royaume-Uni. Pour eux, ce mariage est à la fois une célébration de l'amour et une affirmation de visibilité.

Cette union intervient deux ans après que la Cour suprême de Maurice a annulé l'article 250 du Code pénal, une loi coloniale qui criminalisait les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe. Cet arrêt a été une étape décisive pour les droits LGBT+ dans le pays. Mais à Maurice, les couples de même sexe ne bénéficient toujours d'aucune reconnaissance légale - ni mariage, ni partenariat civil - et restent sans protection légale, sans droits successoraux et sans reconnaissance en tant que famille dans le droit national.

«Notre partenariat civil est notre engagement l'un envers l'autre, mais il met aussi en lumière les obstacles juridiques encore présents à Maurice», explique Jayraj Juggessur. «La dépénalisation a été historique. Il est maintenant temps que nos relations soient reconnues.»

«La dépénalisation est un progrès, mais ce n'est pas l'objectif final», ajoute Pliny Soocoormanee. «L'égalité devant la loi signifie que nos relations soient reconnues. Nous ne demandons pas un traitement spécial - simplement les mêmes droits que tout le monde.»