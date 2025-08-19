Cameroun: Maurice Kamto écarté - Dr Fridolin Nke dénonce un régime en perte de moralité et appelle à l'unité

Le climat politique actuel au Cameroun s'alourdit encore davantage après les déclarations percutantes du Dr Fridolin Nke. L'universitaire et penseur politique affirme que le régime en place a totalement perdu le sens de la morale et de l'histoire en écartant, de manière arbitraire et illégale, le président Maurice Kamto de l'élection à venir.

Une décision qui, selon lui, met en lumière non seulement une stratégie de verrouillage du jeu politique, mais aussi un mépris profond pour les principes élémentaires de la démocratie.

Pour le Dr Nke, la démocratie ne peut s'épanouir sans un socle moral solide. Il souligne que les assassinats politiques, les pillages économiques et les injustices sociales qui se sont multipliés au cours de ces dernières décennies sont la conséquence directe d'un système en décomposition. Ce système, qu'il qualifie de dangereux, ne laisse aucune place au dialogue, ni à l'alternance pacifique, éléments pourtant essentiels dans toute société aspirant à la modernité et à la légitimité démocratique.

Dans ce contexte, l'écartement de Maurice Kamto cristallise une colère croissante au sein de la population et de l'opinion publique internationale. L'homme politique, perçu par de nombreux observateurs comme une figure centrale de l'opposition, se retrouve une nouvelle fois victime de ce que Dr Nke appelle une stratégie frauduleuse. Le message est clair : pour lui, il est urgent que l'opposition s'organise de manière structurée, cohérente et déterminée afin de proposer une véritable alternative. Sans cette organisation, affirme-t-il, le pays risque de s'enfoncer davantage dans une spirale où la moralité est sacrifiée au profit de la conservation du pouvoir.

Le débat dépasse ainsi la seule exclusion de Maurice Kamto. Il touche à la nature même du pouvoir, à la légitimité des institutions et à la capacité des élites politiques à incarner une véritable rupture. Dr Nke interpelle directement les forces vives de l'opposition et leur demande de dépasser les divisions, de construire un projet commun et de redonner confiance à un peuple lassé par un demi-siècle de dérives. Cette prise de position nourrit une réflexion profonde sur l'avenir politique du Cameroun, à un moment où le désir de changement n'a jamais été aussi pressant.

Le Cameroun se retrouve donc face à une question cruciale : l'opposition saura-t-elle incarner une alternative crédible et moralement fondée ou laissera-t-elle s'installer une résignation collective ? Dans un pays où les attentes sociales et économiques sont immenses, la réponse à cette question déterminera si l'histoire retiendra ce moment comme celui d'une nouvelle dérive ou comme le point de départ d'un véritable sursaut démocratique.