Tunisie: Tunis et Gafsa - Saisie de plus de 700 kg de produits alimentaires et de viande de volaille « périmés »

Les équipes de contrôle de l' Instance Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) ont saisi 742 kg de produits alimentaires et de viande de volaille impropres à la consommation à Tunis et Gafsa.

À Tunis, les inspecteurs ont confisqué 542 kg de produits variés tels que du « zgougou » (une spécialité tunisienne à base de pignons de pin d'Alep), des biscuits, des gâteaux, des confiseries, du chocolat, du café, des jus, des chips, de la sauce tomate et de l'ananas en tranches. Ces produits étaient soit périmés, soit endommagés, soit sans date de péremption, représentant un risque direct pour la santé des consommateurs. Un procès-verbal a été dressé en attendant les poursuites judiciaires.

L'INSSPA rappelle aux citoyens de vérifier la date de péremption avant l'achat et de signaler toute infraction en appelant le numéro vert gratuit 80106977.

À Gafsa, une autre équipe a saisi 200 kg de viande de volaille qui avait été abattue dans un abattoir illégal et transportée dans des conditions non hygiéniques. Un dossier a été ouvert et transmis à la justice.