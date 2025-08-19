Tunisie: Suicide des mineurs - Un projet de loi pour renforcer la santé mentale à l'école

Afin de prévenir le suicide des jeunes et d'améliorer les conditions d'apprentissage, plusieurs députés ont récemment déposé un projet de loi consacré au droit à la santé mentale scolaire.

Ce texte prévoit la mise en place de dispositifs de prévention et de détection précoce des troubles psychologiques, notamment grâce à des évaluations et à des examens réguliers. Il propose également un accompagnement psychologique continu, à travers des séances individuelles et collectives, pour aider les élèves à mieux gérer la pression scolaire et sociale.

Composé de 10 chapitres répartis en six sections, le projet de loi insiste sur la confidentialité des informations et la protection de la vie privée des élèves. Il encourage une collaboration étroite avec les familles, afin de sensibiliser les élèves, les parents et les éducateurs à l'importance de la santé mentale.

Le texte exige aussi que les établissements scolaires travaillent en lien avec les structures de santé pour un traitement efficace des cas critiques. Les écoles devront par ailleurs allouer des ressources humaines et financières spécifiques au suivi psychologique des élèves.

Déposé le 16 juillet 2025 par 36 députés issus de différents blocs parlementaires et indépendants, le projet est désormais entre les mains de la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports.