Tunisie: Transport - La BEI promet de renforcer son soutien financier

Jean Luc Reverault a affirmé la volonté de la Banque européenne d'investissement (BEI) de poursuivre et de renforcer son soutien au partenariat qui la lie à la Tunisie dans le secteur des transports. Il a précisé que l'importance des projets stratégiques menés dans ce domaine stimulait davantage l'ouverture des perspectives d'investissement.

Le directeur sortant du bureau de la BEI à Tunis s'est exprimé à l'issue d'une audience accordée ce lundi 19 août 2025 par le ministre des Transports, M. Rachid Amri, à l'occasion d'une visite de courtoisie marquant la fin de ses fonctions dans le pays.

Reverault a également exprimé sa « reconnaissance pour la coopération constructive et la bonne coordination » avec les structures du ministère et ses institutions, une dynamique qui, selon lui, se poursuivra « avec le même sérieux et la même cadence ».

Pour sa part, le ministre Amari a salué les efforts fournis par Reverault durant son mandat pour renforcer la coopération bilatérale et accompagner le ministère dans la concrétisation de ses projets de développement de tous tous les modes de transport, en particulier dans le domaine ferroviaire. Il a également témoigné de sa satisfaction quant au niveau de coopération technique et financière avec l'institution.