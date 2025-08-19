Tunisie: Parution d'un nouveau guide pour la protection des droits des migrants tunisiens en France

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) a publié un guide en français, disponible sur sa plateforme, visant à protéger les droits des migrants tunisiens en France.

Dans un communiqué diffusé ce mardi, le FTDES a précisé que ce guide, fruit de nombreuses années de plaidoyer, d'orientation, de soutien sur le terrain, d'analyse juridique et de lutte collective avec ses partenaires, s'adresse à tous les Tunisiens en France. Il est destiné aux personnes menacées d'expulsion, ayant reçu un avis de quitter le territoire ou une interdiction de retour, ainsi qu'à celles cherchant une régularisation légale et ayant besoin d'un soutien juridique, humanitaire ou associatif.

Le forum a ajouté que ce document est un outil essentiel pour permettre aux migrants tunisiens en France de contrer les tentatives de criminalisation de leur statut administratif, l'isolement et l'exploitation de leur méconnaissance des lois. Le guide détaille les mesures répressives pouvant être prises à leur encontre, telles que l'ordre de quitter le territoire français, l'interdiction de retour, l'assignation à résidence ou la rétention administrative. Il fournit également les délais légaux pour faire appel et contester ces décisions.

Le guide inclut les textes de loi, les conventions bilatérales (notamment l'accord de 1988 entre la Tunisie et la France), des modèles de courriers juridiques, et des informations sur les associations et les militants à contacter en cas d'urgence.

Le FTDES a souligné l'importance de ce guide dans un contexte qu'il décrit comme une « escalade de la répression systématique contre les migrants en France et une intensification des législations visant à criminaliser le statut administratif irrégulier et à priver les migrants de leur droit à la dignité ». Le forum a réitéré son engagement ferme à défendre les droits des migrants tunisiens, à être leur voix, leur soutien et leur bouclier face aux politiques d'exclusion et de racisme.