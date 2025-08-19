Tunisie: Recrutement au RNE - Délai prolongé pour déposer un recours jusqu'au 29 août

Le Registre national des entreprises (RNE) offre un délai supplémentaire aux candidats souhaitant contester les résultats de son concours externe pour le recrutement d'agents permanents. La date limite pour le dépôt des recours, initialement fixée, a été officiellement reportée au vendredi 29 août 2025.

Un communiqué publié par le RNE, le 19 août 2025, précise les modalités de dépôt à respecter impérativement pour que la demande soit recevable.

Les recours peuvent être déposés de quatre manières différentes. Il est possible de les remettre en mains propres au bureau de poste central du Centre, situé au 1 rue du Lac de Tunis, Berges du Lac 1, Tunis 1053, pendant les horaires d'ouverture administratifs. Le pli, obligatoirement fermé, doit porter la mention explicite « Ne pas ouvrir - Concours externe - Demande de recours ».

Alternativement, l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception est accepté à la même adresse, avec la même mention exigée sur l'enveloppe. Pour plus de rapidité, les candidats peuvent également transmettre leur demande par fax au numéro 70.248.172 ou par courrier électronique à l'adresse dédiée : concour2024@e-rne.tn. L'ensemble de ces démarches doit être finalisé au plus tard le 29 août prochain.