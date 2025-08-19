Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - Plaidoyer pour l'exploitation de 500 000 hectares de cultures vivrières

Le gouverneur intérimaire du Kasaï-Oriental a encouragé, lundi 18 août, les paysans à cultiver 500 000 hectares de cultures vivrières au cours de la saison culturale A.

Augustin Kayembe s'exprimait lors du lancement officiel de cette saison dans le secteur de Nsangu, territoire de Katanda.

Il a également promis de soutenir les producteurs locaux afin d'accroître la production durant cette période.

Le gouverneur a par ailleurs évoqué plusieurs défis ayant empêché la province d'atteindre ses objectifs lors de la campagne précédente, notamment le manque de coordination, la lenteur dans la mise en oeuvre des actions, ainsi qu'un accompagnement insuffisant.

Enfin, il a remis symboliquement quelques intrants agricoles aux chefs traditionnels et à certains paysans.