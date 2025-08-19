Cote d'Ivoire: Tourisme et loisirs - Lancement de la campagne nationale pour la sécurité des établissements

La campagne nationale pour la sécurité dans les établissements de tourisme et de loisirs a été officiellement lancée le 19 août 2025, à Yamoussoukro, par la secrétaire générale de la préfecture, Kouadio Béatrice. Elle était aux côtés du directeur de la Sécurité du Tourisme, Dr Soro Kassoum Coulibaly.

Dans son intervention, Dr Soro Kassoum Coulibaly a rappelé que le tourisme constitue un pilier stratégique du développement culturel et national, en plus d'être une vitrine du pays à l'international. « Aucun développement n'est possible sans un environnement sûr et rassurant, tant pour les visiteurs que pour les touristes eux-mêmes », a-t-il insisté.

Il a exhorté les acteurs de l'écosystème touristique à considérer que « la sécurité de tous les lieux n'est pas une option, mais une condition essentielle à la confiance et à la compétitivité de toute nation ». Le directeur de la Sécurité du Tourisme a par ailleurs souligné que cette campagne vise à sensibiliser l'ensemble des parties prenantes afin de relever le défi de la sécurité et de la protection des établissements. « Ensemble, soyons exemplaires. Ensemble, faisons rayonner la Côte d'Ivoire par son accueil chaleureux et par la garantie qu'elle offre à chacun d'être en sécurité », a-t-il conclu.

Pour sa part, la secrétaire générale de la préfecture de Yamoussoukro, Kouadio Béatrice, a exprimé sa gratitude au gouvernement ainsi qu'à la direction de la Sécurité du Tourisme pour cette initiative. Elle a relevé que le tourisme est en plein essor et constitue une véritable opportunité pour la région. Elle a également souligné que cette campagne doit contribuer à améliorer la sécurité dans les hôtels, restaurants et autres établissements de loisirs.