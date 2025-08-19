Cote d'Ivoire: Leadership, entrepreneuriat - Des chefs d'entreprise expliquent les avantages du coaching

19 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par EMELINE P. AMANGOUA

La cité balnéaire de Grand-Bassam a abrité, du 13 au 16 août, le 9e sommet du coaching. Initié par le Forum international des ambassadeurs du développement (Fiad), ce rendez-vous international a enregistré plus de 300 délégués (acteurs du secteur privé, opérateurs économiques, décideurs publics, membres de la société civile), venus des Etats-Unis, du Canada, d'Europe et d'Afrique.

« La réussite », tel est le thème de ce rendez-vous international qui est une occasion pour les ambassadeurs du développement, des coaches et membres du Fiad-monde de se retrouver, se former et surtout d'opérer un changement radical dans leur mode de vie. Notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du leadership, de la santé et de la gestion ou conduite du foyer conjugal.

A l'ouverture des travaux, Gérard Kouassi, vice-président du Fiad-Côte d'Ivoire, a expliqué les avantages du coaching pour les porteurs de projets. Entre autres, une meilleure gestion du stress, la confiance en soi, l'efficacité et surtout la création d'emploi.

« Nous prônons l'entreprise sans financement. C'est à partir de zéro et donc sans avoir un fonds de roulement qu'on peut créer une entreprise et réussir. Un de nos coaches est parti de rien pour créer sa propre entreprise qui prospère et emploie des jeunes », a témoigné Gérard Kouassi.

Saisissant l'occasion, il a invité les chefs d'entreprise à faire du coaching une priorité dans leur vie.

Patrick Armand Pogon, président du Fiad-monde, a, pour sa part, expliqué que la vision du Fiad-monde est de forger en ses membres des traits de caractère solides et positifs, ainsi qu'un sentiment d'appartenance à une citoyenneté active, non seulement au niveau de la communauté, de la ville et du pays, mais également à l'échelle mondiale.

