Cote d'Ivoire: Caravane Vacances Loisirs 2025 - Adiaké, capitale du divertissement et de la cohésion

Adiaké s'est transformée, le mardi 19 août 2025, en un véritable parc d'attractions grandeur nature. La cité côtière du Sud-Comoé a accueilli l'étape inaugurale de l'axe 2 de la Caravane Vacances Loisirs 2025, après le lancement de l'axe 1 à Dimbokro le 16 août. Sous la conduite de la Directrice générale des Loisirs, Isabelle Anoh, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, l'événement a séduit par son atmosphère festive et son énergie fédératrice.

Sur la place ADO, la foule a vibré au rythme d'activités variées : tir à l'arc, trampolines, châteaux gonflables, baby-foot, mini-tennis, maquillage artistique, jeux vidéo et numériques, sans oublier les incontournables jeux traditionnels. Entre séquences culturelles et rires d'enfants, Adiaké a vécu une journée où loisirs rimaient avec joie et partage.

Au-delà du divertissement, l'événement portait un message fort : les loisirs doivent être un droit accessible à tous. Isabelle Anoh, relayant les propos du ministre Siandou Fofana, a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la politique nationale des loisirs impulsée par le gouvernement, sous le leadership du président Alassane Ouattara. Une politique qui place la cohésion sociale, le bien-être et l'épanouissement au coeur de l'action publique.

La singularité de cette étape résidait dans le savant mélange entre pratiques ancestrales (Awalé, Guyhot, Fohr, lutte africaine, jeux de ficelle) et animations modernes (jeux vidéo éducatifs, ateliers interactifs, animations digitales). Un mariage harmonieux qui a mis en lumière le patrimoine culturel local tout en ouvrant une fenêtre sur la modernité.

Le Sous-préfet d'Adiaké, Ibrahima Bakayoko, au nom du préfet, a salué cette initiative qui, selon lui, « renforce les liens communautaires et promeut la paix et l'inclusion à travers le jeu et la fête ». La Directrice régionale du Tourisme et des Loisirs du Sud-Comoé, Liliane Nzué, a également mis en avant la forte mobilisation des autorités locales, notamment le maire Hien Sié Yacouba, et l'appui sécuritaire qui a facilité le succès de l'événement.

En parcourant seize villes du pays, la Caravane Vacances Loisirs 2025 trace son chemin à travers deux axes, de Dimbokro à Songon, en passant par Toumodi, Yamoussoukro, Daloa, Odienné, Abengourou, Bondoukou ou encore Grand-Bassam. Cette tournée traduit l'ambition du gouvernement de faire des loisirs non seulement un droit citoyen, mais aussi un levier d'attractivité touristique dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, dont la deuxième génération est désormais en marche. Adiaké, le temps d'une journée, en aura donné un éclatant aperçu.