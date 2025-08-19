Cote d'Ivoire: Promotion des droits de l'enfant - L'Unicef octroie plusieurs équipements dont une dizaine de caméras à la RTI

L'Unicef Côte d'Ivoire multiplie les actions en faveur de la promotion des droits des enfants en Côte d'Ivoire. L'institution a fait don le mardi 19 août 2025 d'un équipement d'une valeur de 45 322 000 Fcfa à la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti).

La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée dans les locaux bénéficiaires, sis à Abidjan-Cocody. Cet évènement a réuni notamment le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, et le directeur général de la Rti, Martial Adou, en présence de nombreux professionnels des médias et partenaires de la protection de l'enfance.

Selon un communiqué du donateur, l'éq²uipement est composé de 10 caméras professionnelles 4K pour une qualité d'image ; 10 ordinateurs Apple MacBook Pro M4 pour un montage vidéo et audio performant ; 10 trépieds Manfrotto et 10 kits de lumière Neewer pour des conditions de tournage professionnelles et 10 kits audio et 10 cartes mémoire SanDisk 2 To pour une capture et un stockage de données fiables.

L'octroi de cet équipement, selon notre source, est un investissement direct dans la promotion du droit à la participation des enfants, un principe fondamental de la Convention relative aux droits de l'enfant. « Les enfants ne sont pas de simples sujets passifs. Ce sont des citoyens, avec des voix, des opinions et des espoirs qui doivent être entendus et respectés. Ce matériel de dernière génération est un outil pour faire de la Rti la tribune de ces voix souvent inaudibles », souligne d'ailleurs Jean François Basse.

En fournissant les outils nécessaires pour un journalisme d'investigation et de plaidoyer de qualité, l'Unicef s'engage avec la Rti « à travailler main dans la main pour relever ces défis et garantir un avenir meilleur pour chaque enfant ». Car les journalistes de cette chaîne ivoirienne pourront les utiliser pour capturer des récits montrant comment des interventions en matière d'accès à l'eau potable, de scolarisation des filles ou de soins de santé transforment concrètement les communautés, sur le terrain.

Tout en adressant ses remerciements à l'Unicef, le directeur général de la Rti a réaffirmé l'engagement de la chaîne à mettre en pratique les principes de la Charte éthique et à utiliser ce matériel pour une couverture médiatique plus respectueuse et plus engagée en faveur des droits de l'enfant. « Ce don renforce notre capacité à être un acteur clé dans la promotion d'une société ivoirienne où chaque enfant est protégé, valorisé et peut s'exprimer en toute dignité », a-t-il déclaré.