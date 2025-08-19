Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - Des acteurs culturels affûtent leurs connaissances

L'ambition est claire : faire de la culture ivoirienne un moteur économique. C'est l'objectif affiché du Collectif des Acteurs culturels (Cac) qui, avec le soutien de l'ambassade de France, a orchestré la dixième session de ses Ateliers de Formation des Acteurs culturels (Afac 2). L'événement, tenu, le 13 août, à l'Institut Goethe, dans la commune de Côte d'Ivoire, a réuni une foule d'entrepreneurs et de créateurs désireux de transformer leur passion en une entreprise durable.

Placée sous le thème « Construire le plan de développement de son entreprise culturelle », la formation de cinq heures a levé le voile sur les réalités souvent ignorées du secteur : de l'organisation à la rentabilité. Un parterre d'experts a fourni les clés et les leviers de la réussite.

D'abord, c'est Charles N'Guessan, fondateur de Syitech Group, qui a ouvert la session de formation en s'attaquant à la notion de structuration de l'entreprise culturelle. Pour lui, il est impératif de passer de l'idée à un modèle économique viable. Son message a été sans appel : la crédibilité et la compétitivité d'un projet ne peuvent exister sans une organisation solide. C'est en se structurant que le créateur peut espérer rentabiliser son activité.

Ensuite, le deuxième intervenant, Kloyéri Kignaman-Soro, expert en gestion administrative, a abordé les démarches de formalisation. En détaillant le parcours administratif pour la création d'une entreprise ou d'une association en Côte d'Ivoire, il a éclairé les participants sur les pièges à éviter. Une intervention qui a permis de démystifier un processus souvent perçu comme opaque et complexe.

Enfin, la fondatrice d'Originale Foundation, Isabelle Zongo, a clos la session en se concentrant sur la viabilité et l'impact des activités culturelles. Son exposé a permis de comprendre comment la vente, le recouvrement et le marketing culturel sont des éléments cruciaux. Elle a fourni des clés et astuces concrètes pour transformer une production artistique en une source de revenus viable.

Les participants, venus nombreux et enthousiastes, ont salué une formation riche en principes et conseils pratiques. L'interactivité était au rendez-vous, prouvant le besoin pressant d'accompagnement de ce secteur. Cette session a ainsi posé les bases d'une professionnalisation indispensable.