Cote d'Ivoire: Spectacle au palais de la Culture - Le directeur général de l'institution annonce de nouvelles dispositions

19 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par moriba sanogo

Des retards longs et répétitifs, des salles surpeuplées et des factures d'électricité astronomiques... Tout cela est révolu. C'est le message qu'a délivré, le 13 août, Koné Dodo, directeur général du palais de la Culture Bernard Binlin Dadié de Treichville. Devant une assemblée de promoteurs de spectacles, il a annoncé des mesures drastiques qui prendront effet dès le 1er septembre 2025. Une véritable révolution pour le secteur, visant à professionnaliser et sécuriser l'organisation d'événements culturels.

Face à ses interlocuteurs, le directeur général du palais de la culture a été clair : les concerts devront désormais démarrer à l'heure fixée. Une heure limite sera établie et, passé ce délai, l'alimentation électrique sera tout simplement coupée. "Cette mesure est une réponse directe à l'explosion de la facture d'électricité du palais, qui est passée de 80 millions à 120 millions de francs Cfa par an", a révélé. Koné Dodo qui a aussi pointé du doigt les abus, évoquant des concerts où la consommation d'électricité pouvait atteindre 2 millions de francs Cfa pour une seule soirée. "C'est trop", a-t-il affirmé, en justifiant cette décision comme un pas vers une meilleure gestion.

Continuant ses explications, le directeur général du palais de la culture a également abordé la question de la sécurité du public. Il a fustigé la pratique de la survente de billets où des salles prévues pour 4 000 spectateurs se retrouvent avec une foule de 7 000 personnes. Une situation qui crée un risque majeur en cas de drame. "Imaginez qu'il y ait un drame", a-t-il lancé, visiblement préoccupé.

Pour remédier à cette situation, il a annoncé le retour de Sipresc Group, une entreprise spécialisée dans la production de billets et le contrôle des entrées. Cette solution, bien que provisoire en attendant un appel d'offres, vise à restaurer la confiance et à mettre fin à la vente en ligne de billets non contrôlés.

Parmi les autres interdictions majeures, celle de la vente de nourriture dans les salles. Koné Dodo a dénoncé une pratique jugée contraire aux bonnes pratiques. Certains promoteurs, a-t-il dit, font venir des restaurateurs pour cuisiner directement sur place. "Nous n'allons plus tolérer cela", a-t-il fermement déclaré. Cette décision s'inscrit dans la volonté de maintenir le palais de la Culture comme un lieu de spectacles, non de restauration.

Il a également salué le soutien de la ministre de la Culture, Françoise Remarck, qui soutient de nombreux artistes en prenant en charge une partie des frais de location. "Un geste souvent méconnu du public", a-t-il déclaré. Ces annonces marquent un tournant pour le palais de la Culture, qui cherche désormais à allier créativité, rentabilité et sécurité, pour le bien du public et des artistes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.