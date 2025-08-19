Mali: Choguel Maïga placé sous mandat de dépôt

L’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a été inculpé pour atteinte aux biens publics et placé sous mandat de dépôt ce mardi 19 août 2025, a annoncé la justice malienne.

Présenté devant la Chambre d’instruction de la Cour suprême, l’ex-chef du gouvernement du régime militaire (2021-2024) a vu sa garde à vue du 12 août dernier se conclure par une incarcération. La date de son procès n’a pas encore été fixée.

Son avocat, Me Cheick Oumar Konaré, a indiqué sur les réseaux sociaux que son client « conteste les faits », se dit « serein » et estime qu’un homme politique doit « s’attendre à tout, y compris la prison et la mort ».

Maïga s’est néanmoins réjoui que son ancien directeur de cabinet, le professeur Issiaka Ahmadou Singaré, 80 ans, soit poursuivi sans détention dans le même dossier.

Nommé en 2021 par le colonel Assimi Goïta, Maïga avait été limogé en novembre 2024. Son inculpation intervient alors que plusieurs officiers et généraux maliens ont récemment été arrêtés à Bamako, accusés par la junte d’atteinte à la sûreté intérieure de l’État.